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ФИФА запретила сборной Бельгии играть в футболках с надписью Love

Киев • УНН

 • 969194 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила сборной Бельгии играть в футболках с надписью "Love" ("Любовь") на Чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, поэтому команде пришлось изменить форму. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Associated Press.

Цитата

"Нам пришлось отказаться от этого по коммерческим соображениям из-за ассоциации с фестивалем Tomorrowland", - сообщилив федерации бельгийского футбола.

Детали

Многоцветные детали на белой рубашке были описаны как символ "взаимных ценностей по разнообразию, равенству и инклюзивности" во время сентябрьского запуска бельгийского фестиваля электронной музыки Tomorrowland. Однако по правилам ФИФА это запрещено. Наконец, федерация одобрила белую форму сборной Бельгии с украшением того же цвета, надпись Love скрыли за воротником. 

Ранее на турнире европейские сборные Англии, Уэльса, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Германии и Дании планировали использовать в матчах турнира капитанскую повязку с надписью "One Love", но, ФИФА пригрозила мгновенными желтыми карточками для каждого капитана. Навязка, нарушающая правила снаряжения, должна была поддержать нидерландскую антидискриминационную кампанию, которая привлекла внимание к соблюдению прав человека в Катаре.

Напомним

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу.

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