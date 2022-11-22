ФИФА запретила сборной Бельгии играть в футболках с надписью Love

Цитата

"Нам пришлось отказаться от этого по коммерческим соображениям из-за ассоциации с фестивалем Tomorrowland", - сообщилив федерации бельгийского футбола.

Детали

Многоцветные детали на белой рубашке были описаны как символ "взаимных ценностей по разнообразию, равенству и инклюзивности" во время сентябрьского запуска бельгийского фестиваля электронной музыки Tomorrowland. Однако по правилам ФИФА это запрещено. Наконец, федерация одобрила белую форму сборной Бельгии с украшением того же цвета, надпись Love скрыли за воротником.

Ранее на турнире европейские сборные Англии, Уэльса, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Германии и Дании планировали использовать в матчах турнира капитанскую повязку с надписью "One Love", но, ФИФА пригрозила мгновенными желтыми карточками для каждого капитана. Навязка, нарушающая правила снаряжения, должна была поддержать нидерландскую антидискриминационную кампанию, которая привлекла внимание к соблюдению прав человека в Катаре.

Напомним

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу.