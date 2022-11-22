ФІФА заборонила збірній Бельгії грати у футболках із написом Love

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"Нам довелося відмовитися від цього з комерційних міркувань через асоціації з фестивалем Tomorrowland",- повідомили у федерації бельгійського футболу.

Деталі

Багатоколірні деталі на білій сорочці були описані як "символ взаємних цінностей щодо різноманітності, рівності та інклюзивності" під час вересневого запуску бельгійського фестивалю електронної музики Tomorrowland. Проте, за правилами ФІФА це заборонено. Врешті, федерація схвалила білу форму збірної Бельгії з оздобленням того ж кольору, напис Love приховали за коміром.

Раніше на турнірі європейські збірні Англії, Уельсу, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Німеччини та Данії планували використовувати в матчах турніру капітанську пов'язку з написом "One Love", але, ФІФА пригрозила миттєвими жовтими картками для кожного капітана. Пов'язка, що порушує правила щодо спорядження, мала підтримати нідерландську антидискримінаційну кампанію, яка привернула увагу до дотримання прав людини в Катарі.

Нагадаємо

У неділю, 20 листопада, у Катарі відбулася урочиста церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу.