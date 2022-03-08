ФИФА перенесла матч сборной Украины и дисквалифицировала Россию из плей-офф отбора на ЧМ-2022

ukru
19:03 • 70761 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116050 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 110751 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105484 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 89525 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 90388 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79361 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 114783 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123414 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126696 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 78350 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 83278 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 97522 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 44931 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 109033 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 114783 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 115394 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 254476 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284024 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 220534 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101604 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123414 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108949 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126387 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128559 просмотра
Актуальное
ФИФА перенесла матч сборной Украины и дисквалифицировала Россию из плей-офф отбора на ЧМ-2022

ФИФА перенесла матч сборной Украины и дисквалифицировала Россию из плей-офф отбора на ЧМ-2022

Киев • УНН

 • 84090 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Международная федерация футбола объявила о ряде решений, связанных с проведением плей-офф отбора чемпионата мира 2022 года в зоне УЕФА. Об этом свидетельствуют данные сайтов ФИФА и УАФ, сообщает УНН.

Детали

Бюро оргкомитета ФИФА приняло решение по матчам европейского плей-офф чемпионата мира в Катаре 2022 года.

После консультаций с УЕФА и четырьмя ассоциациями, которые участвуют в Пути, а плей-офф европейской квалификации, было единогласно согласовано одобрить перенос матча 1/2 финала плей-офф между Шотландией и Украиной с марта на июнь.

Матч между победителями ЮАР Шотландия-Украина и Уэльс — Австрия также будет перенесен на то же окно. Кроме того, было согласовано, что матч между Уэльсом и Австрией сыграют 24 марта 2022 года, чтобы предотвратить перегрузку календаря в июне. В то же время ответственные стороны изучают альтернативные возможности для команд, которые не смогут сыграть в мартовском окне.

Кроме того, после решения от 28 февраля 2022 года, принятого совместно с исполнительным комитетом УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления, Бюро ФИФА решило, что Польша выходит в финал плей-офф Пути B. 29 Марта 2022 года она встретится с победителем матча между Швецией и Чехией.

Отмечается, что данные решения приняты после консультаций с УЕФА и ассоциациями-членами ФИФА.

Напомним

ФИФА временно приостановила действия контрактов легионеров чемпионата Украины по футболу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы