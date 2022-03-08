ФИФА перенесла матч сборной Украины и дисквалифицировала Россию из плей-офф отбора на ЧМ-2022

Детали

Бюро оргкомитета ФИФА приняло решение по матчам европейского плей-офф чемпионата мира в Катаре 2022 года.

После консультаций с УЕФА и четырьмя ассоциациями, которые участвуют в Пути, а плей-офф европейской квалификации, было единогласно согласовано одобрить перенос матча 1/2 финала плей-офф между Шотландией и Украиной с марта на июнь.

Матч между победителями ЮАР Шотландия-Украина и Уэльс — Австрия также будет перенесен на то же окно. Кроме того, было согласовано, что матч между Уэльсом и Австрией сыграют 24 марта 2022 года, чтобы предотвратить перегрузку календаря в июне. В то же время ответственные стороны изучают альтернативные возможности для команд, которые не смогут сыграть в мартовском окне.

Кроме того, после решения от 28 февраля 2022 года, принятого совместно с исполнительным комитетом УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления, Бюро ФИФА решило, что Польша выходит в финал плей-офф Пути B. 29 Марта 2022 года она встретится с победителем матча между Швецией и Чехией.

Отмечается, что данные решения приняты после консультаций с УЕФА и ассоциациями-членами ФИФА.

Напомним

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