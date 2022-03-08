ФІФА тимчасово призупинила дії контрактів легіонерів чемпіонату України з футболу

Деталі

З метою надання футболістам і тренерам можливості працювати та отримувати заробітну плату, а також для захисту українських клубів, крім випадків, коли зацікавлені сторони прямо не домовилися про інше, усі трудові договори іноземних футболістів та тренерів із клубами Української асоціації футболу (УАФ) будуть автоматично призупинені до кінця сезону в Україні (30 червня 2022 року) без необхідності будь-яких дій з боку сторін трудового договору.

Крім того, щоб забезпечити гнучкість футболістам, реєстрація яких була в УАФ і які виїхали або мають намір залишити територію України, іноземним футболістам, попередня реєстрація яких була в УАФ, буде дозволено зареєструватися в інших країнах, навіть якщо період реєстрації закінчився в асоціації клубу, з яким вони укладають новий контракт. Для застосування цього винятку та захисту цілісності змагань реєстрація в новому клубі має відбутися до 7 квітня 2022 року включно. Для подальшого захисту цілісності змагань клуби мають право зареєструвати максимум двох футболістів, які скористалися винятком.

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