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ФИФА временно приостановила действия контрактов легионеров чемпионата Украины по футболу

Киев • УНН

 • 77344 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. После российского вторжения в Украину, что привело к гуманитарному кризису, Бюро Совета ФИФА в координации с УЕФА и после консультаций с заинтересованными сторонами решило временно внести изменения в Регламент ФИФА по статусу и трансферу футболистов, чтобы обеспечить юридическую определенность по ряду вопросов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайты ФИФА и УАФ.

Детали

С целью предоставления футболистам и тренерам возможности работать и получать заработную плату, а также для защиты украинских клубов, кроме случаев, когда заинтересованные стороны прямо не договорились об ином, все трудовые договоры иностранных футболистов и тренеров с клубами Украинской ассоциации футбола (УАФ) будут автоматически приостановлены до конца сезона в Украине (30 июня 2022 года) без необходимости каких-либо действий со стороны сторон трудового договора.

Кроме того, чтобы обеспечить гибкость футболистам, регистрация которых была в УАФ и которые уехали или имеют намерение покинуть территорию Украины, иностранным футболистам, предварительная регистрация которых была в УАФ, будет разрешено зарегистрироваться в других странах, даже если срок регистрации закончился в ассоциации клуба, с которым они заключают новый контракт. Для применения этого исключения и защиты целостности соревнований регистрация в новом клубе должна состояться до 7 апреля 2022 года включительно. Для дальнейшей защиты целостности соревнований клубы имеют право зарегистрировать максимум двух футболистов, которые воспользовались исключением.

Напомним

Россию и Беларусь лишили права выступления на Всемирных играх-2022.

Украинские Национальные Новости

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