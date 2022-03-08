ФІФА перенесла матч збірної України та дискваліфікувала Росію з плей-офф відбору на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Міжнародна федерація футболу оголосила про низку рішень, пов'язаних з проведенням плей-офф відбору чемпіонату світу 2022 року у зоні УЄФА. Про це свідчать дані сайтів ФІФА та УАФ, повідомляє УНН.
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Бюро оргкомітету ФІФА ухвалило рішення щодо матчів європейського плей-офф чемпіонату світу в Катарі 2022 року.
Після консультацій з УЄФА та чотирма асоціаціями, які беруть участь у Шляху А плей-офф європейської кваліфікації, було одноголосно погоджено схвалити перенесення матчу 1/2 фіналу плей-офф між Шотландією та Україною з березня на червень.
Матч між переможцями пар Шотландія — Україна та Уельс — Австрія також буде перенесено на те саме вікно. Крім того, було погоджено, що матч між Уельсом та Австрією зіграють 24 березня 2022 року, щоб запобігти перевантаження календаря у червні. Водночас відповідальні сторони вивчають альтернативні можливості для команд, які не зможуть зіграти у березневому вікні.
Крім того, після рішення від 28 лютого 2022 року, прийнятого спільно з Виконавчим комітетом УЄФА, про відсторонення всіх російських команд від участі у змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення, Бюро ФІФА вирішило, що Польща виходить до фіналу плей-офф Шляху B. 29 березня 2022 року вона зустрінеться з переможцем матчу між Швецією та Чехією.
Зазначається, що дані рішення ухвалені після консультацій з УЄФА та асоціаціями-членами ФІФА.
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