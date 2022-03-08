ФІФА перенесла матч збірної України та дискваліфікувала Росію з плей-офф відбору на ЧС-2022

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 56430 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 115886 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 146203 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 197322 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 191752 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 182229 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 155455 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117915 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110323 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 327014 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Похмуро, дощ очікується через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 42321 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 47315 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 33485 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 39861 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 34847 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 202365 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 327017 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 585469 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 527716 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 726932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 56846 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 97862 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 125152 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 147856 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 161117 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

ФІФА перенесла матч збірної України та дискваліфікувала Росію з плей-офф відбору на ЧС-2022

ФІФА перенесла матч збірної України та дискваліфікувала Росію з плей-офф відбору на ЧС-2022

Київ • УНН

 • 84092 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Міжнародна федерація футболу оголосила про низку рішень, пов'язаних з проведенням плей-офф відбору чемпіонату світу 2022 року у зоні УЄФА. Про це свідчать дані сайтів ФІФА та УАФ, повідомляє УНН.

Деталі

Бюро оргкомітету ФІФА ухвалило рішення щодо матчів європейського плей-офф чемпіонату світу в Катарі 2022 року.

Після консультацій з УЄФА та чотирма асоціаціями, які беруть участь у Шляху А плей-офф європейської кваліфікації, було одноголосно погоджено схвалити перенесення матчу 1/2 фіналу плей-офф між Шотландією та Україною з березня на червень.
Матч між переможцями пар Шотландія — Україна та Уельс — Австрія також буде перенесено на те саме вікно. Крім того, було погоджено, що матч між Уельсом та Австрією зіграють 24 березня 2022 року, щоб запобігти перевантаження календаря у червні. Водночас відповідальні сторони вивчають альтернативні можливості для команд, які не зможуть зіграти у березневому вікні.

Крім того, після рішення від 28 лютого 2022 року, прийнятого спільно з Виконавчим комітетом УЄФА, про відсторонення всіх російських команд від участі у змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення, Бюро ФІФА вирішило, що Польща виходить до фіналу плей-офф Шляху B. 29 березня 2022 року вона зустрінеться з переможцем матчу між Швецією та Чехією.

Зазначається, що дані рішення ухвалені після консультацій з УЄФА та асоціаціями-членами ФІФА.

Нагадаємо

ФІФА тимчасово призупинила дії контрактів легіонерів чемпіонату України з футболу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30