ФИФА объявила список номинантов на звание Лучшая футболистка года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. ФИФА объявила список номинантов, которые будут бороться за звание Лучшей футболистки 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На звание Лучшей футболистки 2016 года претендуют:
Камиль Абиль (Франция/"Лион");
Мелани Берингер (Германия/"Бавария");
Сара Дебриц (Германия/"Бавария");
Aмандин Анри (Франция/"Портленд")
Саки Кумагая (Япония/"Лион");
Карли Ллойд (США/"Хьюстон")
Дженнифер Марожан (Германия/"Лион");
Марта (Бразилия/"Русенгорд")
Лотта Шелин (Швеция/"Лион"/"Русенгорд")
Кристин Синклер (Канада/"Портленд").
Победительница будет выбрана путем комбинированного голосования, в котором будут учитываться голоса капитанов и тренеров национальных сборных, и также путем онлайн-голосования болельщиков и более 200 представителей СМИ.
Победительница будет коронована на церемонии The Best FIFA Football Awards 9 января 2017 года в Цюрихе.