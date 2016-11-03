ФИФА объявила список номинантов на звание Лучшая футболистка года

На звание Лучшей футболистки 2016 года претендуют:

Камиль Абиль (Франция/"Лион");

Мелани Берингер (Германия/"Бавария");

Сара Дебриц (Германия/"Бавария");

Aмандин Анри (Франция/"Портленд")

Саки Кумагая (Япония/"Лион");

Карли Ллойд (США/"Хьюстон")

Дженнифер Марожан (Германия/"Лион");

Марта (Бразилия/"Русенгорд")

Лотта Шелин (Швеция/"Лион"/"Русенгорд")

Кристин Синклер (Канада/"Портленд").

Победительница будет выбрана путем комбинированного голосования, в котором будут учитываться голоса капитанов и тренеров национальных сборных, и также путем онлайн-голосования болельщиков и более 200 представителей СМИ.

Победительница будет коронована на церемонии The Best FIFA Football Awards 9 января 2017 года в Цюрихе.