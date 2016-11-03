ФІФА оголосила список номінанток на звання Краща футболістка року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. ФІФА оголосила список номінанток, які будуть боротися за звання Кращої футболістки 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
На звання Кращої футболістки 2016 року претендують:
Каміль Абілі (Франція / "Ліон");
Мелані Берінгер (Німеччина / "Баварія");
Сара Дебріц (Німеччина / "Баварія");
Aмандін Анрі (Франція / "Портленд");
Сакі Кумагай (Японія / "Ліон");
Карлі Ллойд (США / "Х'юстон");
Дженіфер Марожан (Німеччина / "Ліон");
Марта (Бразилія / "Русенгорд");
Лотта Шелін (Швеція / "Ліон" / "Русенгорд");
Крістін Сінклер (Канада / "Портленд").
Переможниця буде обрана шляхом комбінованого голосування, в якому враховуватися голоси капітанів та тренерів національних збірних, та також шляхом онлайн-голосування вболівальників та понад 200 представників ЗМІ.
Переможния буде коронован на церемонії The Best FIFA Football Awards 9 січня 2017 року в Цюріху.