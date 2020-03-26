ФИФА может внести изменения в трансферные правила из-за пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. ФИФА готова к обсуждению с футбольными клубами варианта по которому летнее трансферное окно будет продлено до января 2021, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Некоторые европейские гранды уже поддержали инициативу, чтобы мировой футбол смог восстановиться после пандемии.
Данное решение может помочь восстановить баланс бюджета команд, а именно расходы должны сократиться. Клубы будут гораздо меньше тратить, вряд ли выкладывая большие средства на приобретение дорогостоящих игроков.
Напомним, что УЕФА отложил финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.