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ФІФА може внести зміни в трансферні правила через пандемію коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. ФІФА готова до обговорення з футбольними клубами варіанту за яким літнє трансферне вікно буде продовжено до січня 2021 року, передає УНН з посиланням на The Telegraph.

Деякі європейські гранди вже підтримали ініціативу, щоб світовий футбол зміг відновитися після пандемії.

Дане рішення може допомогти відновити баланс бюджету команд, а саме витрати мають скоротитися. Клуби будуть набагато менше витрачати, навряд чи викладаючи великі кошти на придбання дорогих гравців.

Нагадаємо, що УЄФА відклав фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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