ФІФА може внести зміни в трансферні правила через пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. ФІФА готова до обговорення з футбольними клубами варіанту за яким літнє трансферне вікно буде продовжено до січня 2021 року, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Деякі європейські гранди вже підтримали ініціативу, щоб світовий футбол зміг відновитися після пандемії.
Дане рішення може допомогти відновити баланс бюджету команд, а саме витрати мають скоротитися. Клуби будуть набагато менше витрачати, навряд чи викладаючи великі кошти на придбання дорогих гравців.
Нагадаємо, що УЄФА відклав фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи.