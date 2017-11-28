ФИФА: арбитры смогут отменять поединки на ЧМ-2018

По словам Инфантино в течение матчей на российских стадионах рефери смогут останавливать матчи и даже отменять их, если будут проявления расизма или обнаружены другие виды нетерпимости.

"Уверены, что никаких инцидентов о дискриминации зафиксировано не будет, но даже если что-то и произойдет, то впервые в истории чемпионатов мира в России будет действовать так называемая трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации, и арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру, в случае любых расистских или других проявлений нетерпимости. Они абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении. и поэтому ожидаем, что чемпионат мира пройдет в духе fair play", - рассказал Инфантино.

Кроме того, президент ФИФА отметил, что организация уделит пристальное внимание при борьбе с допингом.

Добавим также, жеребьевка финальной части Мундиаля пройдет 1 декабря.

Как сообщал УНН, в ВР предлагают разрешить НСТУ не транслировать ЧМ-2018 по футболу.