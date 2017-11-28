ФІФА: арбітри зможуть скасовувати поєдинки на ЧС-2018

За словами Інфантіно впродовж матчів на російських стадіонах рефері зможуть зупиняти матчі і навіть скасовувати їх, якщо будуть прояви расизму або виявлені інші види нетерпимості.

"Впевнені, що ніяких інцидентів щодо дискримінації зафіксовано не буде, але навіть якщо щось і станеться, то вперше в історії чемпіонатів світу в Росії буде діяти так звана триступенева процедура боротьби з проявами дискримінації, і арбітр матчу зможе перервати або навіть скасувати гру, в разі будь-яких расистських або інших проявів нетерпимості. Вони абсолютно неприпустимі, і ми будемо гранично жорсткими в цьому відношенні. І тому очікуємо, що чемпіонат світу пройде в дусі fair play", - розповів Інфантіно.

Окрім того, президент ФІФА зауважив, що організація приділить пильну увагу при боротьбі з допінгом.

Додамо також, жеребкування фінальної частини Мундіалю пройде 1-го грудня.

Як повідомляв УНН, у ВР пропонують надати дозвіл НСТУ не транслювати ЧС-2018 з футболу.