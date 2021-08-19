Фейковое сообщение о минировании на 2 часа блокировало работу Овидиопольского райсуда
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Сообщение о минировании Овидиопольского районного суда 19 августа оказалось ложным.
К этому выводу пришли специалисты, проверив здание суда и прилегающие территории. Проверка, в которой участвовали кинологи, взрывотехники, медики и сотрудники полиции, заняла около двух часов.
Напомним, 19 августа в 11:45 неизвестный по телефону сообщил об угрозе взрыва в здании Овидиопольского райсуда. В 12.15 работа суда была приостановлена, было эвакуировано 45 человек.