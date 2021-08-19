Фейковое сообщение о минировании на 2 часа блокировало работу Овидиопольского райсуда

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Сообщение о минировании Овидиопольского районного суда 19 августа оказалось ложным.

К этому выводу пришли специалисты, проверив здание суда и прилегающие территории. Проверка, в которой участвовали кинологи, взрывотехники, медики и сотрудники полиции, заняла около двух часов.

Напомним, 19 августа в 11:45 неизвестный по телефону сообщил об угрозе взрыва в здании Овидиопольского райсуда. В 12.15 работа суда была приостановлена, было эвакуировано 45 человек.

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