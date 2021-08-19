Фейкове повідомлення про мінування на 2 години блокувало роботу Овідіопольського райсуду

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17 березня, 19:38 • 104410 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 135311 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 194725 перегляди

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17 березня, 13:49 • 162870 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 160241 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181654 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159560 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176226 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221951 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Київ • УНН

 • 10575 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Повідомлення про мінування Овідіопольського районного суду 19 серпня виявилося неправдивим.

До цього висновку прийшли фахівці, перевіривши будівлю суду і прилеглі території. Перевірка, в якій брали участь кінологи, вибухотехніки, медики і співробітники поліції, зайняла близько двох годин.

Нагадаємо, 19 серпня о 11:45 невідомий по телефону повідомив про загрозу вибуху в будівлі Овідіопольського райсуду. О 12.15 робота суду була припинена, було евакуйовано 45 осіб.

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