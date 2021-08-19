Фейкове повідомлення про мінування на 2 години блокувало роботу Овідіопольського райсуду

До цього висновку прийшли фахівці, перевіривши будівлю суду і прилеглі території. Перевірка, в якій брали участь кінологи, вибухотехніки, медики і співробітники поліції, зайняла близько двох годин.

Нагадаємо, 19 серпня о 11:45 невідомий по телефону повідомив про загрозу вибуху в будівлі Овідіопольського райсуду. О 12.15 робота суду була припинена, було евакуйовано 45 осіб.