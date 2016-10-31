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Фермеры в Одесской области не верят, что им возместят потери из-за АЧС

Фермеры в Одесской области не верят, что им возместят потери из-за АЧС

Киев • УНН

 • 7943 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Ситуация с АЧС в селе Калчевой Болградского района Одесской области критическая. Местные жители не верят, что им возместят расходы за живую массу свиней, и не пускают на территорию села представителей ветслужбы. Об этом сообщила редактор, журналист The Agricultural Ukraine Елена Новичкова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ситуация в Одесской области, мягко говоря, не из лучших. По информации Сергея Гавура, начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, на сегодняшний день в пяти районах области (из тех 10 которые были поражены) ситуация критическая. Несколько дней назад зафиксирован очередной случай поражения АЧС свиньи в частном доме в Беляевском районе. Но критическая ситуация сейчас в Белгородском районе в селе Калчевое", - отметила О.Новичкова.

По ее словам, проблема в том, что местные жители полностью разочарованы в том, что в случае изъятия у них свиней, средства на возмещение расходов им будут выплачены. Никого - ни ветеринаров, ни полицию, ни местных депутатов во двор не пускают.

"Вот поэтому до сих пор, во-первых, представители как ветслубжы, так и местных органов власти, не знают точное количество свинопоголовья в селе Калчевое, во-вторых, не могут их изъять. Крестьяне сказали, что в селе сейчас содержится всего 35 свиней, хотя по информации их количество может составлять почти 500. Поголовье быстро просто вырезают на мясо делают мясные консервы", - добавила журналист.

"За год было изъято у населения на агропредприятиях области 7097 свиней. Сумма возмещения убытков - почти 6,5 млн. гривен. Цена за 1 кг живого веса свиней - 21,59 грн. Так что выплаты идут достаточно медленными темпами, крестьяне не верят в их возможность. Хотя, как сообщила в эфире телепроекта "Агро Олимп" Людмила Золотарь, главный специалист пищевой промышленности и продовольственного рынка Департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА, все документы были собраны и представлены вовремя, и недавно на прошлой сессии Одесского облсовета было выделено в резервный фонд 5 млн гривен , - отметила О.Новичкова.

Также она отметила, что всего в Одесской области удерживают 364 тыс. голов свиней, из них в агропредприятиях - 118 тыс. голов.

"Бессарабия сейчас в зоне огромного риска. Здесь сосредоточено наибольшее количество свинокомплексов, племзаводов и племрепродукторов. К сожалению, причинами таких быстрых темпов распространения АЧС по региону является человеческий фактор, халатность, несоблюдение элементарных санитарных требований, стихийная торговля мясом, стихийная несанкционированная закупка свиней", - отметил С.Гавура.

Напомним, с начала года в Одесской области зафиксировали уже 19 случаев возгорания АЧС.

Как сообщал УНН, по словам эксперта, для борьбы с АЧС не хватает менеджмента и финансирования.

Также напомним, из-за АЧС от импорта украинской свинины уже отказались несколько стран.

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