Фермери на Одещині не вірять, що їм відшкодують втрати через АЧС

“Ситуація в Одеській області, м’яко кажучи, не з найкращих. За інформацією Сергія Гавури, начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, на сьогоднішній день в п'яти районах області (з тих 10 які були уражені) ситуація критична. Кілька днів тому зафіксовано черговий випадок ураження АЧС свині у приватній садибі в Біляївському районі. Але найкритичніша ситуація нині в Болградському районі в селі Калчеве”, ― зазначила О.Новічкова.

За її словами, проблема в тому, що місцеві жителі повністю зневірені в тому, що в разі вилучення у них свиней, кошти на відшкодування витрат їм будуть виплачені. Нікого ― ні ветеринарів, ні поліцію, ні місцевих депутатів у подвір’я не пускають.

“Ось тому досі, по-перше, представники як ветслубжи, так і місцевих органів влади, не знають точну кількість свинопоголів’я в селі Калчеве, по-друге, не можуть їх вилучити. Селяни сказали, що в селі нині утримується всього 35 свиней, хоча за інформацією їх кількість може складати майже 500. Поголів’я швидко просто вирізають на м’ясо чи роблять м’ясні консерви”, ― додала журналіст.

“За рік було вилучено у населення на агропідприємствах області 7097 свиней. Сума відшкодування збитків ― майже 6,5 млн гривень. Ціна за 1 кг живої ваги свиней ― 21,59 грн. Через те що виплати йдуть досить повільними темпами, селяни не вірять у їх можливість. Хоча, як повідомила в ефірі телепроекту „Агро Олімп“ Людмила Золотар, головний спеціаліст харчової промисловості та продовольчого ринку Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, всі документи були зібрані і подані вчасно, і нещодавно на минулій сесії Одеської облради було виділено до резервного фонду 5 млн гривень”, ― зауважила О.Новічкова.

Також вона зазначила, що всього в Одеській області утримують 364 тис. голів свиней, з них в агропідприємствах ― 118 тис. голів.

“Бесарабія зараз у зоні величезного ризику. Тут зосереджена найбільша кількість свинокомплексів, племзаводів та племрепродукторів. На жаль, причинами таких швидких темпів розповсюдження АЧС по регіону є людський фактор, халатність, недотримання елементарних санітарних вимог, стихійна торгівля м’ясом, стихійна несанкціонована закупівля свиней”, ― зауважив С.Гавура.

Нагадаємо, з початку року в Одеській області зафіксували вже 19 випадків спалаху АЧС.

Як повідомляв УНН, за словами експерта, для боротьби з АЧС не вистачає менеджменту і фінансування.

Також нагадаємо, через АЧС від імпорту української свинини вже відмовилися низька країн.