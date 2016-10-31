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Фермери на Одещині не вірять, що їм відшкодують втрати через АЧС

Фермери на Одещині не вірять, що їм відшкодують втрати через АЧС

Київ • УНН

 • 7943 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ситуація з АЧС в селі Калчеве Болградського району Одеської області критична. Місцеві жителі не вірять, що їм відшкодують витрати за живу масу свиней, та не пускають на територію села представників ветслужби. Про це повідомила редактор, журналіст The Agricultural Ukraine Олена Новічкова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Ситуація в Одеській області, м’яко кажучи, не з найкращих. За інформацією Сергія Гавури, начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, на сьогоднішній день в п'яти районах області (з тих 10 які були уражені) ситуація критична. Кілька днів тому зафіксовано черговий випадок ураження АЧС свині у приватній садибі в Біляївському районі. Але найкритичніша ситуація нині в Болградському районі в селі Калчеве”, ― зазначила О.Новічкова.

За її словами, проблема в тому, що місцеві жителі повністю зневірені в тому, що в разі вилучення у них свиней, кошти на відшкодування витрат їм будуть виплачені. Нікого ― ні ветеринарів, ні поліцію, ні місцевих депутатів у подвір’я не пускають.

“Ось тому досі, по-перше, представники як ветслубжи, так і місцевих органів влади, не знають точну кількість свинопоголів’я в селі Калчеве, по-друге, не можуть їх вилучити. Селяни сказали, що в селі нині утримується всього 35 свиней, хоча за інформацією їх кількість може складати майже 500. Поголів’я швидко просто вирізають на м’ясо чи роблять м’ясні консерви”, ― додала журналіст.

“За рік було вилучено у населення на агропідприємствах області 7097 свиней. Сума відшкодування збитків ― майже 6,5 млн гривень. Ціна за 1 кг живої ваги свиней ― 21,59 грн. Через те що виплати йдуть досить повільними темпами, селяни не вірять у їх можливість. Хоча, як повідомила в ефірі телепроекту „Агро Олімп“ Людмила Золотар, головний спеціаліст харчової промисловості та продовольчого ринку Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, всі документи були зібрані і подані вчасно, і нещодавно на минулій сесії Одеської облради було виділено до резервного фонду 5 млн гривень”, ― зауважила О.Новічкова.

Також вона зазначила, що всього в Одеській області утримують 364 тис. голів свиней, з них в агропідприємствах ― 118 тис. голів.

“Бесарабія зараз у зоні величезного ризику. Тут зосереджена найбільша кількість свинокомплексів, племзаводів та племрепродукторів. На жаль, причинами таких швидких темпів розповсюдження АЧС по регіону є людський фактор, халатність, недотримання елементарних санітарних вимог, стихійна торгівля м’ясом, стихійна несанкціонована закупівля свиней”, ― зауважив С.Гавура.

Нагадаємо, з початку року в Одеській області зафіксували вже 19 випадків спалаху АЧС.

Як повідомляв УНН, за словами експерта, для боротьби з АЧС не вистачає менеджменту і фінансування.

Також нагадаємо, через АЧС від імпорту української свинини вже відмовилися низька країн.

Українські Національні Новини

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