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Фехтование: сборная Украины завоевала первую медаль в истории юниорского чемпионата мира

Фехтование: сборная Украины завоевала первую медаль в истории юниорского чемпионата мира

Киев  •  УНН

 • 37681 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинская команда завоевала первую награду чемпионата мира среди юниоров и кадетов по фехтованию на рапирах в истории независимой Украины, передает УНН со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.

Что известно

Алина Полозюк, Ольга Сопот, Кристина Петрова, Екатерина Буденко пробились в тройку сильнейших юниорских команд мира, став бронзовыми призерами.

Детали

Стартовав с убедительной победы над Бразилией (45:21) в 1/8, украинцы в следующем раунде заставили сложить оружие неуступчивых представительниц Польши (45:41). Остановить наших рапиристок смог только первый номер посева сборная России. Но они не сдавались, даже когда преимущество команды на другом конце дорожки достигала “+10”. Им дважды удавалось вплотную приблизиться к конкурентам — на расстояние двух-трех уколов.

В битве за “бронзу” “желто-голубая” сборная нанесла поражение Румынии — 45:29.

Дополнение

Украина завоевала первую награду чемпионата мира среди юниоров и кадетов по фехтованию на рапирах в истории независимой Украины.

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