Фехтование: сборная Украины завоевала первую медаль в истории юниорского чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинская команда завоевала первую награду чемпионата мира среди юниоров и кадетов по фехтованию на рапирах в истории независимой Украины, передает УНН со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.
Что известно
Алина Полозюк, Ольга Сопот, Кристина Петрова, Екатерина Буденко пробились в тройку сильнейших юниорских команд мира, став бронзовыми призерами.
Детали
Стартовав с убедительной победы над Бразилией (45:21) в 1/8, украинцы в следующем раунде заставили сложить оружие неуступчивых представительниц Польши (45:41). Остановить наших рапиристок смог только первый номер посева сборная России. Но они не сдавались, даже когда преимущество команды на другом конце дорожки достигала “+10”. Им дважды удавалось вплотную приблизиться к конкурентам — на расстояние двух-трех уколов.
В битве за “бронзу” “желто-голубая” сборная нанесла поражение Румынии — 45:29.
Дополнение
Украина завоевала первую награду чемпионата мира среди юниоров и кадетов по фехтованию на рапирах в истории независимой Украины.