Фехтування: збірна України виборола першу медаль в історії юніорського чемпіонату світу

Що відомо

Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова, Катерина Буденко пробилися до трійки найсильніших юніорських команд світу, ставши бронзовими призерками.

Деталі

Стартувавши з переконливої перемоги над Бразилією (45:21) в 1/8, українки у наступному раунді змусили скласти зброю непоступливих представниць Польщі (45:41). Зупинити наших рапіристок зміг лише перший номер посіву збірна Росії. Але вони не здавалися, навіть коли перевага команди на іншому кінці доріжки сягала "+10". Їм двічі вдавалося впритул наблизитися до конкуренток - на відстань двох-трьох уколів.

У битві за "бронзу" "жовто-блакитна" збірна завдала поразки Румунії – 45:29.

Доповнення

Україна виборола першу нагороду чемпіонату світу серед юніорів та кадетів у фехтуванні на рапірах в історії незалежної України.