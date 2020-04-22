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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 21109 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Федоров анонсировал запуск электронной цифровой подписи в приложении "Smart ID"

Федоров анонсировал запуск электронной цифровой подписи в приложении "Smart ID"

Киев  •  УНН

 • 18380 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В конце весны или в начале лета планируется запустить электронную цифровую подпись в приложении "Smart ID". Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дия", передает корреспондент УНН.

"Наша задача за три года оцифровывать все подержанные услуги, которые вообще есть в Украине. Очень много услуг, которые необходимо устранить, чтобы не оцифровывать "совок", так сказать, поэтому мы будем оптимизировать, трансформировать сферы, сокращать количество услуг, и у нас есть четкий план. Есть много проектов, которые сейчас тестируются, например начиная от простых, как автогражданка и заканчивая обновленным кабинетом налогоплательщиков, которые долго ждут предприниматели. Это регистрация бизнеса, это новые услуги по строительной сфере", - отметил Федоров.

Кроме того, он добавил, что после запуска электронной цифровой подписи не нужно будет проводить никаких бумажных транзакций.

"Мы планируем в начале лета или в конце весны запустить электронную цифровую подпись в приложении "Smart ID", где можно будет подписывать очень удобно договора между компаниями, получать услуги и не нужно будет делать какие-то бумажные транзакции", - подытожил министр.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины работает над многими новыми электронными проектами, а также намерено запустить государственную IT-компанию.

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