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Федоров анонсував запуск електронного цифрового підпис у додатку "Smart ID"

Федоров анонсував запуск електронного цифрового підпис у додатку "Smart ID"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Наприкінці весни, або на початку літа планується запустити електронний цифровий підпис у додатку "Smart ID". Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час онлайн презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", передає кореспондент УНН.

"Наше завдання за три роки відцифрувати всі держані послуги, які взагалі є в Україні. Дуже багато послуг, які потрібно ліквідувати аби не відцифровувати "совок", так би мовити, тому ми будемо оптимізувати, трансформувати сфери, скорочувати кількість послуг, і в нас є чіткий план. Є багато проектів, які зараз тестуються, наприклад починаючи від простих, як автоцивілка та закінчуючи оновленим кабінетом платників податків, які довго чекають підприємці. Це реєстрація бізнесу, це нові послуги з будівельною сферою", - зазначив Федоров.

Окрім того він додав, що після запуску електронного цифрового підпису не потрібно буде проводити жодних паперових транзакцій.

"Ми плануємо на початку літа або наприкінці весни запустити електронний цифровий підпис у додатку "Smart ID", де можна буде підписувати дуже зручно договори між компаніями, отримувати послуги і не потрібно буде робити якісь паперові транзакції", - підсумував міністр.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України працює над багатьма новими електронними проектами, а також має намір запустити державну IT-компанію.

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