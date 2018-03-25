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Федерер проиграл второй матч подряд и пропустит грунтовой теннисный сезон

Федерер проиграл второй матч подряд и пропустит грунтовой теннисный сезон

Киев  •  УНН

 • 9849 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Первая ракетка мужского тенниса швейцарец Роджер Федерер после вылета из “Мастерса” в Майами заявил, что пропустит весь грунтовой сезон, передает УНН со ссылкой на сайт АТР.

Швейцарец уступил во втором круге 175 ракетке мира австралийцу Танахе Коккинакису 6:3, 3:6, 6:7 (4) и после матча объявил, что будет пропускать ближайший отрезок сезона.

“Да, я решил не играть на грунте. На прошлой неделе я тоже чувствовал, что выступаю не очень хорошо. Расстроенный, что сегодня не нашел способ победить. Постараюсь решить проблемы. Теперь у меня есть на это время”, — отметил теннисист.

Таким образом, Федерер третий год подряд не сыграет на “Ролан Гаррос”.

Стоит отметить, что первая ракетка мира впервые с 2014 года потерпел два поражения подряд, ведь до этого уступил в финале турнира в Индиан-Уэллсу Дель Потро.

Заметим, что из-за раннего поражения в Майами Федерер уступит свое место в рейтинге Рафаэлю Надалю. Для того чтобы сохранить лидерство в рейтинге, Федереру необходимо было дойти до четвертьфинала в Майами.

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