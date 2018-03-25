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Федерер програв другий матч поспіль і пропустить ґрунтовий тенісний сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Перша ракетка чоловічого тенісу швейцарець Роджер Федерер після вильоту з “Мастерсу” в Майамі заявив, що пропустить увесь ґрунтовий сезон, передає УНН з посиланням на сайт АТР.

Швейцарець поступився у другому колі 175 ракетці світу австралійцю Танасі Коккінакісу 6:3, 3:6, 6:7 (4) і після матчу оголосив, що пропускатиме найближчий відрізок сезону.

“Так, я вирішив не грати на ґрунті. Минулого тижня я теж відчував, що виступаю не дуже добре. Засмучений, що сьогодні не знайшов спосіб перемогти. Постараюся вирішити проблеми. Тепер у мене є на це час”, — наголосив тенісист.

Таким чином, Федерер третій рік поспіль не зіграє на “Ролан Гаррос”.

Варто відзначити, що перша ракетка світу вперше з 2014 року зазнав дві поразки поспіль, адже до цього поступився у фіналі турніру в Індіан-Уеллсу Дель Потро.

Зауважимо, що через ранню поразку в Майамі Федерер поступиться своїм місцем у рейтингу Рафаелю Надалю. Для того щоб зберегти лідерство в рейтингу, Федереру необхідно було дійти до чвертьфіналу в Майамі.

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