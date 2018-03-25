Федерер програв другий матч поспіль і пропустить ґрунтовий тенісний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Перша ракетка чоловічого тенісу швейцарець Роджер Федерер після вильоту з “Мастерсу” в Майамі заявив, що пропустить увесь ґрунтовий сезон, передає УНН з посиланням на сайт АТР.
Швейцарець поступився у другому колі 175 ракетці світу австралійцю Танасі Коккінакісу 6:3, 3:6, 6:7 (4) і після матчу оголосив, що пропускатиме найближчий відрізок сезону.
“Так, я вирішив не грати на ґрунті. Минулого тижня я теж відчував, що виступаю не дуже добре. Засмучений, що сьогодні не знайшов спосіб перемогти. Постараюся вирішити проблеми. Тепер у мене є на це час”, — наголосив тенісист.
Таким чином, Федерер третій рік поспіль не зіграє на “Ролан Гаррос”.
Варто відзначити, що перша ракетка світу вперше з 2014 року зазнав дві поразки поспіль, адже до цього поступився у фіналі турніру в Індіан-Уеллсу Дель Потро.
Зауважимо, що через ранню поразку в Майамі Федерер поступиться своїм місцем у рейтингу Рафаелю Надалю. Для того щоб зберегти лідерство в рейтингу, Федереру необхідно було дійти до чвертьфіналу в Майамі.