Федерер первым пробился в полуфинал Итогового турнира АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Второй номер мирового рейтинга теннисистов-профессионалов Роджер Федерер успешно провел второй поединок на кортах в Лондоне, где происходит Итоговый турнир АТР, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
В поединке группы Бориса Беккера швейцарец в трех сетах разобрался с молодым немцем Александром Зверевым и одержал вторую победу на соревнованиях - 7:6 (6), 5:7, 6:1.
По 2 часов и 13 минут на счету победителя 5 эйсов и 4 реализованы брейк-пойнты с 8. Соперник подал 8 раз навылет при 2 сделанных брейка из 11 попыток.
Стоит отметить, что потерял шансы на продолжение борьбы чех Марин Чилич, уступивший американцу Джеку Сока. Теперь за вторую путевку в квартете поспорят в очном противостоянии Сок и Зверев в которых по 1 победе.
Заметим, что швейцарец 15-й раз принял участие в Итоговом турнире сезона из которых 14 раз проходил в 1/2 финала (6 титулов триумфатора).
Как сообщал УНН, Федерер выиграл награды в трех номинациях АТР.