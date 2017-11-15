Федерер первым пробился в полуфинал Итогового турнира АТР

В поединке группы Бориса Беккера швейцарец в трех сетах разобрался с молодым немцем Александром Зверевым и одержал вторую победу на соревнованиях - 7:6 (6), 5:7, 6:1.

По 2 часов и 13 минут на счету победителя 5 эйсов и 4 реализованы брейк-пойнты с 8. Соперник подал 8 раз навылет при 2 сделанных брейка из 11 попыток.

Стоит отметить, что потерял шансы на продолжение борьбы чех Марин Чилич, уступивший американцу Джеку Сока. Теперь за вторую путевку в квартете поспорят в очном противостоянии Сок и Зверев в которых по 1 победе.

Заметим, что швейцарец 15-й раз принял участие в Итоговом турнире сезона из которых 14 раз проходил в 1/2 финала (6 титулов триумфатора).

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