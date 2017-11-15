Федерер першим пробився у півфінал Підсумкового турніру АТР

У поєдинку групи Бориса Беккера швейцарець в трьох сетах розібрався із молодим німцем Александром Звєрєвим та здобув другу звитягу на змаганнях – 7:6 (6), 5:7, 6:1.

За 2 години і 13 хвилин на рахунку переможця 5 ейсів і 4 реалізовані брейк-пойнти з 8. Суперник подав 8 разів навиліт при 2 зроблених брейка із 11 спроб.

Варто відзначити, що втратив шанси на продовження боротьби чех Марін Чіліч, який поступився американцю Джеку Соку. Тепер за другу путівку в квартеті посперечаються в очному протистоянні Сок і Звєрєв у яких по 1 звитязі.

Зауважимо, що швейцарець 15-й раз взяв участь у Підсумковому турнірі сезону з яких 14 разів проходив до 1/2 фіналу (6 титулів тріумфатора).

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