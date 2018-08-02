ФГИУ расширил возможности оценщиков в выборе электронных площадок для проверки оценочной стоимости недвижимости

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 14210 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 76058 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118756 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126654 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166072 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152274 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140263 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130340 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178979 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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ФГИУ расширил возможности оценщиков в выборе электронных площадок для проверки оценочной стоимости недвижимости

ФГИУ расширил возможности оценщиков в выборе электронных площадок для проверки оценочной стоимости недвижимости

Киев  •  УНН

 • 10078 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Фонд государственного имущества Украины своими приказами авторизовал электронную площадку “ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА”, оператором которой является Общество с ограниченной ответственностью “АКЦЕПТ ОНЛАЙН”, и электронную площадку “ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА”, оператором которой является Общество с ограниченной ответственностью “ПРО ЗАКУПИВЛИ”, передает УНН со ссылкой на ФГИУ.

В ФГИУ напомнили, что с авторизацией первой электронной площадки “ОЦЕНКА.online” заработала система проверки оценочной стоимости недвижимого имущества Модулем Единой базы.

Наличие авторизованных электронных площадок полностью исключает человеческий фактор при проверке оценочной стоимости имущества и делает невозможным коррупцию в сфере налоговой оценки.

Фонд также подчеркивает, что количество возможных электронных площадок не ограничивается. Это делается для того, чтобы оценщики имели выбор среди площадок и пользовались именно той, которая более удобна для них. Фонд надеется, что большое количество субъектов хозяйственной деятельности зарегистрирует и авторизует свои площадки, чтобы максимально обеспечить конкурентность и прозрачность на рынке налоговой оценки.

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