ФДМУ розширив можливості оцінювачів у виборі електронних майданчиків для перевірки оціночної вартості нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Фонд державного майна України своїми наказами авторизував електронний майданчик “ЕКСПРЕС ОЦІНКА”, оператором якого є Товариство з обмеженою відповідальністю “АКЦЕПТ ОНЛАЙН”, та електронний майданчик “ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА”, оператором якого є Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРО ЗАКУПІВЛІ”, передає УНН із посиланням на ФДМУ.
У ФДМУ нагадали, що з авторизацією першого електронного майданчика «ОЦІНКА.online» запрацювала система перевірки оціночної вартості нерухомого майна Модулем Єдиної бази.
Наявність авторизованих електронних майданчиків повністю усуває людський фактор при перевірці оціночної вартості майна та унеможливлює корупцію у сфері податкової оцінки.
Фонд також зауважує, що кількість можливих електронних майданчиків не обмежується. Це робиться для того, щоб оцінювачі мали вибір серед майданчиків і користувалися саме тим, який найзручніший для них. Фонд сподівається, що якомога більша кількість суб’єктів господарської діяльності зареєструє та авторизує свої майданчики, аби максимально забезпечити конкурентність та прозорість на ринку подакової оцінки.