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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 66590 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 43498 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105980 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107490 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125048 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105214 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107203 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113043 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117345 просмотра

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ФБР предоставило заявление о связях с НАБУ, САП - документ

ФБР предоставило заявление о связях с НАБУ, САП - документ

Киев  •  УНН

 • 18812 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Федеральное бюро расследований США предоставило официальное заявление по поводу характера работы этой государственной агентства США в Украине. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

"В июне 2016-го года, ФБР и НАБУ приняли Меморандум о взаимопонимании. Этот меморандум позволяет ФБР предоставлять НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) помощь в сфере расследований, подготовки развития. ФБР придерживается законов Украины и никогда не работает за пределами определенными Меморандумом о понимание. Сотрудники ФБР работают по этому направлению в НАБУ на временной, ротационной основе в поддержку отношений между сторонами. Эти специальные агенты и аналитики не является оперативным. Любые заявления об обратном - ложные. исп ния коррупции является приоритетом для ФБР и мы постоянно работаем с нашими партнерами в правоохранительных агентствах во всем мире, чтобы расследовать коррупцию и оказать помощь, когда нас об этом просят. Мы ценим наши отношения с НАБУ и САП и считаем, что их сотрудники профессионалы и заслуживают доверия. НАБУ и САП это молодые организации, столкнулись с большими вызовами в работе, которую они делают для Украины. ФБР будет и впредь оказывать НАБУ и САП поддержку и помощь, которая им необходима в их важной работе ради народа Украины ", - сообщаеться в документе.

Напомним, официальный Вашингтон выразил крайне критическую реакцию на скандалы , связанные с подрывом антикоррупционных усилий в Украине.

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