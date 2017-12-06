ФБР предоставило заявление о связях с НАБУ, САП - документ

"В июне 2016-го года, ФБР и НАБУ приняли Меморандум о взаимопонимании. Этот меморандум позволяет ФБР предоставлять НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) помощь в сфере расследований, подготовки развития. ФБР придерживается законов Украины и никогда не работает за пределами определенными Меморандумом о понимание. Сотрудники ФБР работают по этому направлению в НАБУ на временной, ротационной основе в поддержку отношений между сторонами. Эти специальные агенты и аналитики не является оперативным. Любые заявления об обратном - ложные. исп ния коррупции является приоритетом для ФБР и мы постоянно работаем с нашими партнерами в правоохранительных агентствах во всем мире, чтобы расследовать коррупцию и оказать помощь, когда нас об этом просят. Мы ценим наши отношения с НАБУ и САП и считаем, что их сотрудники профессионалы и заслуживают доверия. НАБУ и САП это молодые организации, столкнулись с большими вызовами в работе, которую они делают для Украины. ФБР будет и впредь оказывать НАБУ и САП поддержку и помощь, которая им необходима в их важной работе ради народа Украины ", - сообщаеться в документе.

Напомним, официальный Вашингтон выразил крайне критическую реакцию на скандалы , связанные с подрывом антикоррупционных усилий в Украине.