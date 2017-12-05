Держдеп прокоментував ситуацію щодо скандалу навколо НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Офіційний Вашингтон висловив вкрай критичну реакцію на скандали, пов'язані з підривом антикорупційних зусиль в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держдепу США.
"Недавні події, включаючи підрив слідства у сфері корупції на високому рівні, арешти чиновників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та вилучення чутливих файлів НАБУ, викликають занепокоєння щодо зобов'язань України боротися з корупцією", - підкреслюється в документі.
У Вашингтоні назвали ці дії спробою "підірвати незалежні антикорупційні інституції", яким США та інші країни надавали підтримку.
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"Для України немає сенсу боротися за її тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу в корупції. Антикорупційні установи повинні підтримуватися, отримувати ресурси та бути захищеними," - заявив очільник Держдепу Рекс Тіллерсон.
У цьому зв'язку Сполучені Штати, "відображаючи вибір народу України", закликали всі гілки влади України до співпраці, щоб викорінити корупцію із суспільного життя.
Нагадаємо, Фракція “Блоку Петра Порошенка” закликала спікера парламенту Андрія Парубія запросити до парламенту керівників Національного антикорупційного бюро, Генпрокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України.