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Мінгареллі закликав до надання автономності антикорупційним органам в Україні

Мінгареллі закликав до надання автономності антикорупційним органам в Україні

Київ • УНН

 • 15980 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі підкреслив необхідність надати автономність антикорупційним органам в Україні. Про це він сказав, виступаючи на Форумі "Громадська асамблея: SMARTреформи", передає УНН.

"В цьому секторі органи влади уже створили нову антикорупційну установу, і Президенту і уряду за Національного Антикорупційного бюро, Національної агенції запобігання корупції, спеціальну антикорупційну прокуратуру – органи влади молодці, що зробили це, але тепер, будь ласка, дайте цим установам автономність і ресурси, необхідні для виконання своїх завдань – інакше в них немає користі, і ми спільно мусимо добитися того, щоб НАБУ зберегло свою автономію і щоб на них "не наїжджали" представники інших органів", - наголосив він.

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На думку Х.Мінгареллі , НАЗК має бути забезпечено належними інструментами для перевірки е-декларацій.

"Ми маємо також впевнитись, що НАЗК отримало всі необхідні інструменти для перевірки тих 1.5 млн електронних декларацій, які вони мають перевірити, і ми маємо також впевнитись, що САП отримає належну автономію і всі інструменти для виконання своєї роботи. Ми мусимо спільно працювати і добиватись виконання всього цього", - сказав представник ЄС.

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