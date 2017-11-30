Мінгареллі закликав затвердити нових членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Посол ЄС в Україні Хью Мінгареллі закликав затвердити 13-х нових членів Центральної виборчої комісії. Про це він заявив на конференції "Свобода вираження поглядів і виборчий процес в Україні" у Києві, передає УНН.
"Я майже щотижня протягом року повторював, що необхідно, щоб затвердили 13 нових членів виборчої комісії на своїх посадах. І я сподіваюся, що політичне керівництво країни зрозуміє, що ці 13 нових членів Центральної виборчої комісії повинні бути призначені без затримок", - сказав він.
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Мінгареллі також зазначив, що необхідно, щоб Верховна Рада дійсно допомогла прийняттю нового кодексу, виборчої системи, а ЄС, в свою чергу, буде стежити за ухваленням проекту виборчого кодексу.
Посол ЄС в Україні додав, що нові правила виборів не мають бути прийняті безпосередньо перед проведенням виборів, а завчасно.