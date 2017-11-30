Мингарелли призвал утвердить новых членов ЦИК

"Я почти каждую неделю в течение года повторял, что необходимо, чтобы утвердили 13 новых членов избирательной комиссии на своих должностях. И я надеюсь, что политическое руководство страны поймет, что эти 13 новых членов Центральной избирательной комиссии должны быть назначены без задержек", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Послы стран G7 призвали украинскую власть обновить состав ЦИК

Мингарелли также отметил, что необходимо, чтобы Верховная Рада действительно помогла принятию нового кодекса, избирательной системы, а ЕС, в свою очередь, также будет следить за принятием проекта.

Посол ЕС в Украине добавил, что новые правила выборов не должны приниматься непосредственно перед проведением выборов, а заблаговременно.