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Мингарелли призвал к предоставлению автономности антикоррупционным органам в Украине

Мингарелли призвал к предоставлению автономности антикоррупционным органам в Украине

Киев  •  УНН

 • 15969 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли подчеркнул необходимость предоставить автономность антикоррупционным органам в Украине. Об этом он сказал, выступая на Форуме "Общественная ассамблея: SMARTреформы", передает УНН.

"В этом секторе органы власти уже создали новое антикоррупционное учреждение, и Президенту и правительству за Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства предотвращения коррупции, специальную антикоррупционную прокуратуру - органы власти молодцы, что сделали это, но теперь, пожалуйста, дайте этим учреждениям автономность и ресурсы, необходимые для выполнения своих задач - иначе в них нет пользы, и мы совместно должны добиться того, чтобы НАБУ сохранило свою автономию и чтобы на них "не наезжали" представители других органов", - подчеркнул он.

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По мнению Х.Мингарелли, НАПК должно быть обеспечено соответствующими инструментами для проверки электронной декларации.

"Мы также убедиться, что НАПК получило все необходимые инструменты для проверки тех 1,5 млн электронных деклараций, которые они должны проверить, и мы также убедиться, что САП получит надлежащую автономию и все инструменты для выполнения своей работы. Мы должны совместно работать и добиваться выполнения всего этого", - сказал представитель ЕС.

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