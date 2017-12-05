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10 марта, 09:12 • 107060 просмотра

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Госдеп прокомментировал ситуацию относительно скандала вокруг НАБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Официальный Вашингтон выразил крайне критическую реакцию на скандалы, связанные с подрывом антикоррупционных усилий в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"Недавние события, включая подрыв следствия в сфере коррупции на высоком уровне, аресты чиновников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и изъятия чувствительных файлов НАБУ, вызывают обеспокоенность обязательств Украины бороться с коррупцией", - подчеркивается в документе.

В Вашингтоне назвали эти действия попыткой "подорвать независимые антикоррупционные институты", которым США и другие страны оказывали поддержку.

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"Для Украины нет смысла бороться за ее тело на Донбассе, если она теряет свою душу в коррупции. Антикоррупционные учреждения должны поддерживаться, получать ресурсы и быть защищенными", - заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

В этой связи Соединенные Штаты, "отражая выбор народа Украины", призвали все ветви власти Украины к сотрудничеству, чтобы искоренить коррупцию из общественной жизни.

Напомним, Фракция "Блока Петра Порошенко" призвала спикера парламента Андрей Парубий пригласить в парламент руководителей Национального антикоррупционного бюро, Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

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