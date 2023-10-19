FAVBET собрал звезд украинского спорта в мотивирующем видео

Давайте смотреть видео кампании “Спорт поддержит тебя”

FAVBET всегда выбирает для сотрудничества лучших в своей сфере. В новом сезоне компания стала партнером федераций хоккея и баскетбола, титульным спонсором Шахтера, подписала звезд дзюдо и волейбола — Дарью Белодед и Юлию Герасимову. В новой кампании каждый из них делится своим опытом в борьбе с прессингом и напряжением. Кто как ни спортсмены знают лучше, что ради классных результатов нужно вовремя делать тайм-ауты.

FAVBET — один из лидеров украинской индустрии развлечений, который дает возможность украинцам отдохнуть для дальнейшего движения вперед.

“Мы стремились создать вдохновляющее видео. Такое, что взбодрит и смотивирует. Собрать лидеров мнений в разных видах спорта, чтобы правдиво говорить с аудиторией в это сложное время. Наша цель — достучаться до максимального количества украинцев и поддержать их. Поэтому мы не планируем останавливаться на привычных формах рекламы, а продолжим запускать спецпроекты и создавать контент, наполненный положительными эмоциями”, — Head of Brand FAVBET Александр Тарасов.

К разработке и созданию видео и масштабной рекламной кампании были привлечены креативное агентство Taktika и продакшн-студия Electric Sheep Film.

Помни о тайм-аутах и знай: спорт всегда поддержит тебя.

Оставайся внутри игры с FAVBET.

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