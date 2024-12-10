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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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FAVBET вручили специальную награду на Всеукраинской рекламной коалиции Effie Awards Ukraine 2024

FAVBET вручили специальную награду на Всеукраинской рекламной коалиции Effie Awards Ukraine 2024

Киев  •  УНН

 • 6698 просмотра

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На церемонии Effie Awards Ukraine 2024 FAVBET выступили игровым партнером и вручили специальную награду «Партнерство ради победы» агентству Banda за кейс «EYE FOR AN EYE». Событие собрало более 270 экспертов в сфере маркетинга.

24 ноября в Киеве состоялось одно из важнейших маркетинговых событий — Effie Awards Ukraine 2024. В этом году компания FAVBET стала игровым партнером премии и вручила специальную награду "Партнерство ради победы 2023/2024" креативному агентству Banda.

В этом году в жюри были более 270 экспертов: маркетологи, руководители агентств, медиа-специалисты, исследователи и консультанты. Участники премии имели шанс получить признание за самые эффективные маркетинговые кампании. Оценивание происходило по международным стандартам одной из самых престижных наград в мире рекламы.

Так креативщики Banda получили специальную награду от FAVBET за кейс "EYE FOR AN EYE" (ОКО ЗА ОКО). Премию вручал Евгений Яценко, директор по маркетингу Favbet и член жюри Effie Awards Ukraine 2024. 

Евгений вошел в состав украинского жюри Effie Awards Europe 2024 и оценивал работы в блоке "Best of Europe". Это специальная категория для кампаний, получивших золото или гран-при национальной премии Эффи, в том числе и в Украине.

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Фото: Effie Awards Ukraine 2024

"Украинский маркетинг сегодня — это больше, чем бизнес, это вклад в будущее страны. Креативность становится нашим голосом в мире и силой, объединяющей общество. Создавая такие важные креативные работы мы усиливаем голос нации, которая творит будущее даже в самые сложные времена", — говорит Евгений Яценко. 

Effie Awards — выдающаяся мировая награда в сфере маркетинга, которая отмечает самые эффективные рекламные и коммуникационные кампании. Ежегодно по итогам Effie Awards Ukraine составляются национальные рейтинги эффективности среди коммуникационных агентств, рекламодателей и брендов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
kievКиев