FAVBET - титульный партнер ФК ЛНЗ

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 36453 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
11:05 • 30456 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
08:34 • 58601 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
24 июля, 07:16 • 53166 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 65905 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 90283 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 64840 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 49726 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 73894 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 153584 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.3м/с
36%
748мм
Популярные новости
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения24 июля, 04:30 • 75691 просмотра
Уже 7 пострадавших от ракетной атаки рф на Черкассы: показали последствия24 июля, 05:36 • 25654 просмотра
Киевская область вводит дифференцированный сигнал воздушной тревоги: что это значит24 июля, 06:39 • 17222 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 82087 просмотра
Минэнерго: враг массированно атаковал ТЭС24 июля, 08:03 • 53145 просмотра
публикации
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 36471 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 82349 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 153597 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 235998 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 292035 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Харьковская область
Купянск
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 173883 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 292774 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 377387 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 382097 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 371184 просмотра
Актуальное
Су-34
Lockheed C-130 Hercules
Facebook
ТикТок
Instagram

FAVBET - титульный партнер ФК ЛНЗ

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Футбольный клуб "ЛНЗ" (Черкассы) подписал соглашение о сотрудничестве с украинским брендом FAVBET на сезон 2025/26. Партнерство направлено на развитие команды, а также была представлена обновленная форма с брендированием FAVBET.

FAVBET - титульный партнер ФК ЛНЗ
Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк и директор БК Favbet Игорь Сирук

Футбольный клуб "ЛНЗ" (Черкассы), выступающий в Украинской Премьер-лиге, официально получил нового титульного партнера. На сезон 2025/26 клуб подписал соглашение о сотрудничестве с украинским брендом FAVBET. Новое партнерство будет направлено на развитие амбициозной черкасской команды как на поле, так и за его пределами, передает УНН.

На пресс-конференции по случаю объявления о сотрудничестве ФК "ЛНЗ" также представил обновленную форму команды с брендингом FAVBET. Новый дизайн футболки сохранил фирменный элемент клуба — молнии, символизирующие стремительный и яркий стиль игры черкасской команды. Официальное подписание договора состоялось в присутствии руководства клуба, представителей FAVBET, тренерского штаба и болельщиков.

Директор БК Favbet Игорь Сирук и директор по спортивному маркетингу БК Favbet Денис Якимов
Директор БК Favbet Игорь Сирук и директор по спортивному маркетингу БК Favbet Денис Якимов

 "Мы верим в украинский футбол и потенциал молодых команд, которые не боятся бросать вызов гораздо более титулованным соперникам. ЛНЗ — амбициозный и прогрессивный клуб, стремящийся к развитию. Наша компания с радостью будет поддерживать их на этом пути", — отметил основатель FAVBET Андрей Матюха.

"Это партнерство — еще один шаг в нашей миссии поддержки украинского спорта. Мы стремимся помогать клубам, у которых есть амбиции, видение и жажда побед. FAVBET — это не просто спонсор, а партнер, который вместе с клубами строит будущее украинского футбола", — отметил директор БК FAVBET Игорь Сирук.

Сегодня украинский бренд FAVBET является одним из крупнейших спонсоров отечественного футбола — компания поддерживает ряд клубов в УПЛ и Первой лиге, а также спонсирует чемпионаты по футзалу.

ФК "ЛНЗ" — черкасский клуб, основанный в 2006 году. Это первая команда из Черкасской области, которой удалось пробиться в Украинскую Премьер-лигу. В дебютном сезоне 2022/23 команда показала уверенную игру и заняла 7-е место среди 16 участников. Свой первый матч в рамках нового сезона УПЛ подопечные Виталия Пономарева проведут 2 августа против луганской "Зари".

Денис Якимов, директор по спортивному маркетингу FAVBET, добавляет:"Новое партнерство — это всегда новые амбиции. Мы разделяем с ЛНЗ видение развития клуба и будем вместе работать над ростом как в игровом аспекте, так и в плане активного вовлечения фанатского сообщества. Искренне желаю команде мощного старта в новом сезоне!"

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Бизнеса
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9