FAVBET - титульний партнер ФК ЛНЗ

Футбольний клуб "ЛНЗ" (Черкаси) з Української Прем’єр-ліги офіційно отримав нового титульного партнера — на сезон 2025/26 клуб підписав угоду про співпрацю з українським брендом FAVBET. Нове партнерство буде направлено на розвиток амбітної черкаської команди як на полі, так і за його межами, передає УНН.

На прес-конференції з нагоди оголошення співпраці ФК ЛНЗ також було презентовано оновлену форму команди з брендуванням FAVBET. Новий дизайн футболки зберіг фірмовий елемент клубу — блискавки, що символізують швидкий та яскравий стиль гри черкаської команди. Офіційне підписання договору відбулося у присутності керівництва клубу, представників FAVBET, тренерського штабу та вболівальників.

Директор БК Favbet Ігор Сірук та директор з спортивного маркетингу БК Favbet Денис Якимов

"Ми віримо в український футбол та потенціал молодих команд, що не бояться кидати виклик набагато більш титулованим суперникам. ЛНЗ — амбітний та прогресивний клуб, що прагне розвитку. Наша компанія з радістю підтримуватиме їх на цьому шляху", — зазначив засновник FAVBET Андрій Матюха.

"Це партнерство — ще один крок у нашій місії підтримки українського спорту. Ми прагнемо допомагати клубам, які мають амбіцію, бачення та жагу до перемоги. FAVBET — не просто спонсор, а партнер, що разом із клубами будує майбутнє українського футболу", — зазначив директор БК Favbet Ігор Сірук.

Сьогодні український бренд FAVBET є одним з найбільших спонсорів вітчизняного футболу — компанія підтримує низку клубів в УПЛ та Першій Лізі та спонсорує футзальні чемпіонати.

ФК "ЛНЗ" — черкаський клуб, заснований у 2006 році. Перша команда з Черкащини, якій вдалось пробитись в Українську Прем’єр-Лігу. У своєму дебютному сезоні 2022/23 команда показала впевнену гру та посіла 7 місце серед 16 учасників. Свій перший матч в межах нового сезону УПЛ підопічні Віталія Пономарьова проведуть 2 серпня проти луганської "Зорі".

Денис Якимов, директор зі спортивного маркетингу FAVBET, додає: "Нове партнерство — це завжди нові амбіції. Ми розділяємо з ЛНЗ бачення розвитку клубу та разом працюватимемо над зростанням як в плані рівня гри, так і більш активного залучення фанатської спільноти. Щиро бажаю команді сильного старту у новому сезоні!"