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FAVBET стал титульным спонсором ФК "Рух"

Киев • УНН

 • 3006 просмотра

FAVBET стал титульным спонсором ФК "Рух", поддерживая развитие молодежи и национального единства. Партнерство направлено на поддержку болельщиков, развитие инфраструктуры и популяризацию футбола.

FAVBET стал титульным спонсором ФК "Рух"

FAVBET выводит сотрудничество с ФК "Рух" на новый уровень — компания стала титульным спонсором команды. Этот шаг направлен на поддержку спорта как важного инструмента развития молодежи, формирования здорового общества и национального единства, передает УНН.

В FAVBET подчеркивают: это не просто партнёрство, а ещё один вклад в поддержку украинского спорта в самые сложные времена.

Основатель ФК «Рух» Григорий Козловский и директор БК Favbet Игорь Сирук
Основатель ФК «Рух» Григорий Козловский и директор БК Favbet Игорь Сирук

Чрезвычайно приятно работать с партнерами, близкими нам по духу, и "Рух" — именно такой партнер. В нашем сотрудничестве важно, что на первом месте не деньги, а общие взгляды на развитие украинского футбола. В том числе и на развитие детского футбола — таких Академий, как у "Руха", в Украине почти нет. Приятно, что мы вместе в одной команде

– отметил директор БК Favbet Игорь Сирук. 

ФК "Рух" — один из самых динамично развивающихся клубов Украины. Особое внимание здесь уделяется развитию собственной Академии, которая уже сегодня является одной из сильнейших в стране и насчитывает более 900 воспитанников."Поддержка спорта — это наша долгосрочная стратегия. Мы верим, что именно через инвестиции в инфраструктуру, молодёжь и системные футбольные проекты можно развивать украинский футбол и формировать сильное, единое общество. ФК "Рух" — пример клуба, который не просто играет, а строит будущее. И мы рады быть частью этого движения вперёд", — отмечает Андрей Матюха, основатель группы компаний FAVBET.

Партнёрство между FAVBET и ФК "Рух" рассчитано на долгосрочную перспективу. Стороны уже готовят ряд совместных проектов, направленных на поддержку болельщиков, развитие инфраструктуры и популяризацию футбола среди молодежи.

Лилия Подоляк

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