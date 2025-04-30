FAVBET став титульним спонсором ФК "Рух"

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
15:17 • 27192 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

13:34 • 66878 перегляди

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 101934 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 129124 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 215420 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 106370 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 240004 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 170951 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 118032 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 146987 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
1.1м/с
37%
752 мм
Популярнi новини

Келлог: США та Україна узгодили 22 дії для подальших домовленостей щодо війни

30 квітня, 08:04 • 106387 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 123119 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 68352 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 116942 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

13:19 • 81496 перегляди
Публікації

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

15:42 • 37180 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

13:19 • 82169 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 117617 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

30 квітня, 08:43 • 215420 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

30 квітня, 05:55 • 172727 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Павел

Петро Фіала

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

13:52 • 22205 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

12:48 • 24653 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

12:27 • 24685 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 68810 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 123594 перегляди
Актуальне

ChatGPT

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

FAVBET став титульним спонсором ФК "Рух"

Київ • УНН

 • 5228 перегляди

FAVBET став титульним спонсором ФК "Рух", підтримуючи розвиток молоді та національної єдності. Партнерство спрямоване на підтримку вболівальників, розвиток інфраструктури та популяризацію футболу.

FAVBET став титульним спонсором ФК "Рух"

FAVBET виводить співпрацю з ФК "Рух" на новий рівень — компанія стала титульним спонсором команди. Це крок у напрямку підтримки спорту як важливого інструмента розвитку молоді, формування здорового суспільства та національної єдності, передає УНН.

У FAVBET наголошують: це не просто партнерство, а ще один крок у підтримці українського спорту у найскладніші часи.

Засновник ФК«Рух» Григорій Козловський та директор БК Favbet Ігор Сірук
Засновник ФК«Рух» Григорій Козловський та директор БК Favbet Ігор Сірук

Надзвичайно приємно працювати з партнерами, які є близькими нам по духу, і "Рух" є саме таким партнером. В нашій співпраці важливо, що не гроші є ключовим фактором, а спільні погляди на розвиток українського футболу. В тому числі й на розвиток дитячого футболу, а таких Академій, як є у "Руху", в Україні майже немає. Приємно, що ми разом в одній команді 

– зазначив директор БК Favbet Ігор Сірук. 

ФК "Рух" — один із найбільш динамічних клубів України. Особливу увагу клуб приділяє розвитку власної Академії, яка вже сьогодні є однією з найпотужніших у країні, налічуючи понад 900 вихованців.

"Підтримка спорту — це наша довгострокова стратегія. Ми віримо, що саме через інвестиції в інфраструктуру, молодь і системні футбольні проєкти можна розвивати український футбол і формувати сильне, єдине суспільство. ФК "Рух" — приклад клубу, який не просто грає, а будує майбутнє. І ми раді бути частиною цього руху вперед", — зазначає Андрій Матюха, засновник групи компаній FAVBET

Партнерство між FAVBET та ФК "Рух" розраховане на тривалий термін. Сторони вже готують низку спільних проєктів, спрямованих на підтримку вболівальників, розвиток інфраструктури та популяризацію футболу серед молоді.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Спорт
Україна
Brent
$60.85
Bitcoin
$93,943.60
S&P 500
$5,512.56
Tesla
$277.45
Газ TTF
$32.32
Золото
$3,321.70
Ethereum
$1,767.98