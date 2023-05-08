FAVBET - киберспортивный партнер украинской команды Monte

Команда родилась летом 2022 года. Капитан Владимир «Woro2k» Велетнюк из Монастырища Черкасской области вместе с единомышленником нашли инвесторов и начали проект. Сейчас в команде пять игроков и два тренера.

Украинцы будут участвовать в Paris Major — последнем мэйджоре по CS:GO, который состоится в Париже с 8 по 21 мая 2023 года. И будут бороться в нем за призовой фонд — 1 250 000 долларов.

«Мы внутри игры. Рады анонсировать начало сотрудничества с FAVBET. Для нас это важный шаг вперед для популяризации и развития украинского киберспорта вместе с надежным партнером.

Мы готовы к мейджору в Париже, покажем свою силу и мощь, а украинский флаг замаячит на крупнейшем турнире по CS:GO в столице Франции», — делятся новостями ребята из Monte.

По оценкам FAVBET, ребята — одни из фаворитов этого турнира.

«Для нас это первое, но отнюдь не последнее крупное партнерство с киберспортом. Имеем большие планы в этом направлении. А ребятам из Monte желаем легких катков на турнире. Болеем и ждем украинский флаг в Париже», — говорят в FAVBET.