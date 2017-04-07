Фасад "Театра на Подоле" будет видоизменен - КГГА

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44598 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103441 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158916 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117515 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117174 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112941 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104554 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154193 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фасад "Театра на Подоле" будет видоизменен - КГГА

Фасад "Театра на Подоле" будет видоизменен - КГГА

Киев  •  УНН

 • 11390 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во время заседания рабочей группы по ситуации с "Театром на Подоле" руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко отметил, что фасад театра будет видоизменен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня предложения по дальнейшей судьбе театра очень разные. Мы вместе с членами рабочей группы будем искать компромиссные решения, учитывая те факторы, о которых мы говорили ранее. Мы должны понимать, что столица Украины и ее исторический центр - фактически святые для каждого киевлянина, поэтому конечно фасад театра будет видоизменен, но основная цель рабочей группы - исключить подобные ситуации в будущем ", - подчеркнул руководитель аппарата КГГА.

Также в КГГА отметили, что заседание рабочей группы будут транслировать он-лайн, и каждый желающий киевлянин сможет предоставить свои комментарии или предложения членам рабочей группы. Широкая общественность будет представлена ​​рядом организаций, члены которых вошли в рабочую группу. В частности, это представители ОО "Общество Андреевского спуска", Национального союза архитекторов, Украинского общества охраны памятников, Института проблем современного искусства, Киево-Могилянской академии, Союза театральных деятелей, Лиги экскурсоводов Киева.

Напомним, что появление нового фасада театра на Подоле вызвало возмущение киевлян из-за его внешнего вида, что не соответствует архитектурному ансамблю Андреевского спуска, и впоследствии на сайте Киевского городского совета зарегистрировано электронную петицию с просьбой вернуть исторический облик Андреевскому спуску, снести новый фасад Киевского драматического театра на Подоле и вернуть исторический облик здания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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