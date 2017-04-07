Фасад "Театра на Подоле" будет видоизменен - КГГА

"Сегодня предложения по дальнейшей судьбе театра очень разные. Мы вместе с членами рабочей группы будем искать компромиссные решения, учитывая те факторы, о которых мы говорили ранее. Мы должны понимать, что столица Украины и ее исторический центр - фактически святые для каждого киевлянина, поэтому конечно фасад театра будет видоизменен, но основная цель рабочей группы - исключить подобные ситуации в будущем ", - подчеркнул руководитель аппарата КГГА.

Также в КГГА отметили, что заседание рабочей группы будут транслировать он-лайн, и каждый желающий киевлянин сможет предоставить свои комментарии или предложения членам рабочей группы. Широкая общественность будет представлена ​​рядом организаций, члены которых вошли в рабочую группу. В частности, это представители ОО "Общество Андреевского спуска", Национального союза архитекторов, Украинского общества охраны памятников, Института проблем современного искусства, Киево-Могилянской академии, Союза театральных деятелей, Лиги экскурсоводов Киева.

Напомним, что появление нового фасада театра на Подоле вызвало возмущение киевлян из-за его внешнего вида, что не соответствует архитектурному ансамблю Андреевского спуска, и впоследствии на сайте Киевского городского совета зарегистрировано электронную петицию с просьбой вернуть исторический облик Андреевскому спуску, снести новый фасад Киевского драматического театра на Подоле и вернуть исторический облик здания.