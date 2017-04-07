Фасад "Театру на Подолі" буде видозмінено - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Під час засідання робочої групи щодо ситуації з "Театром на Подолі" керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко наголосив, що фасад театру буде видозмінено, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Сьогодні пропозиції щодо подальшої долі театру дуже різні. Ми разом з членами робочої групи будемо шукати компромісні рішення, враховуючи ті фактори, про які ми говорили раніше. Ми маємо розуміти, що столиця України та її історичний центр — фактично святі для кожного киянина, тому звичайно фасад театру буде видозмінено, але основна мета робочої групи — унеможливити подібні ситуації у майбутньому”, — наголосив керівник апарату КМДА.
Також в КМДА наголосили, що засідання робочої групи транслюватимуть он-лайн, і кожен охочий киянин зможе надати свої коментарі чи пропозиції членам робочої групи. Широка громадськість представлена низкою організацій, члени яких увійшли до робочої групи. Зокрема, це представники ГО “Громада Андріївського узвозу”, Національної спілки архітекторів, Українського товариства охорони пам’яток, Інституту проблем сучасного мистецтва, Києво-Могилянської академії, Спілки театральних діячів, Ліги екскурсоводів Києва.
Нагадаємо, що поява нового фасаду театру на Подолі викликала обурення киян через його зовнішній вигляд, що не відповідає архітектурному ансамблю Андріївського узвозу, і згодом на сайті Київської міської ради зареєстровано електронну петицію з проханням повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, знести новий фасад Київського драматичного театру на Подолі та повернути історичний вигляд будинку.