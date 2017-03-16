Фальсифицированные лекарства обнаружили в Тернопольской аптеке

Тернопольская прокуратура выявила факты нарушения правил оборота наркотических средств, а также хранение с целью сбыта фальсифицированных лекарственных средств в Тернополе.

В ходе расследования установлено, что работники одной из аптек областного центра реализовывали лекарственные средства с содержанием наркотических веществ без предъявления покупателями рецептов и в запрещенном количестве.

Совместно с работниками полиции проведено санкционированный обыск в складских помещения этой аптеки, где обнаружены десятки просроченных препаратов, а также имеющие визуальные признаки фальсификата. Среди них - упаковки парацетамола, сульфацила, цетрина и другие лекарства, которые пользуются особой популярностью среди потребителей.

Расследование продолжается.

Как сообщал УНН, Кабмин выделит 500 млн грн на бесплатные лекарства для хронически больных.