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Фальсифіковані ліки виявили у тернопільскій аптеці

Фальсифіковані ліки виявили у тернопільскій аптеці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Тернополі під час обшуку в аптеці знайшли фальсифіковані ліки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Тернопільська прокуратура виявила факти порушення правил обігу наркотичних засобів, а також зберігання з метою збуту фальсифікованих лікарських засобів у Тернополі.

Під час розслідування встановлено, що працівники однієї з аптек обласного центру реалізовували лікарські засоби із вмістом наркотичних речовин без пред’явлення покупцями рецептів та в забороненій кількості.

Спільно з працівниками поліції проведено санкціонований обшук у складських приміщення цієї аптеки, де виявлено десятки протермінованих препаратів, а також таких, що мають візуальні ознаки фальсифікату. Серед них – упаковки парацетамолу, сульфацилу, цетрину та інші ліки, що користуються особливою популярністю серед споживачів.

Розслідування триває.

Як повідомляв УНН, Кабмін виділить 500 млн грн на безкоштовні ліки для хронічно хворих.

Українські Національні Новини

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