Фальсифіковані ліки виявили у тернопільскій аптеці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Тернополі під час обшуку в аптеці знайшли фальсифіковані ліки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
Тернопільська прокуратура виявила факти порушення правил обігу наркотичних засобів, а також зберігання з метою збуту фальсифікованих лікарських засобів у Тернополі.
Під час розслідування встановлено, що працівники однієї з аптек обласного центру реалізовували лікарські засоби із вмістом наркотичних речовин без пред’явлення покупцями рецептів та в забороненій кількості.
Спільно з працівниками поліції проведено санкціонований обшук у складських приміщення цієї аптеки, де виявлено десятки протермінованих препаратів, а також таких, що мають візуальні ознаки фальсифікату. Серед них – упаковки парацетамолу, сульфацилу, цетрину та інші ліки, що користуються особливою популярністю серед споживачів.
Розслідування триває.
Як повідомляв УНН, Кабмін виділить 500 млн грн на безкоштовні ліки для хронічно хворих.