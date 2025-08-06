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"Фактически это ловушка": в ЦПД СНБО ответили на сообщения о российской идее "прекращения огня в воздухе"

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Россия может предложить ограниченное перемирие в воздухе, чтобы избежать ударов ВСУ и накопить ресурсы. Это позволит им продолжить войну на земле, избежав санкций.

"Фактически это ловушка": в ЦПД СНБО ответили на сообщения о российской идее "прекращения огня в воздухе"

Идеи типа "прекращение огня в воздухе" - фактически ловушка: Россия хочет воздушную паузу, чтобы накопить кучу ресурсов для возобновления ударов в нужный для них момент, и избежать санкций сейчас, продолжив войну на земле, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в среду, пишет УНН.

Россияне же дальше будут пытаться затягивать время, но заворачивать это в идеи типа "прекращение огня в воздухе", но не на земле, о чем уже написали западные медиа. Фактически это ловушка, поскольку за этим нет никакого намерения прекратить войну

- написал Коваленко.

И подчеркнул: "Наоборот - намерение россиян ее продолжить и сделать так, чтобы не ощущать болезненных ударов вглубь РФ, а также парализованного авиасообщения - это, считаю, наиболее успешные наши действия, потому что это паралич как гражданской авиации, так и грузовой логистики, которая зависит от работы аэропортов". "Многие скажут - да они же тоже бьют. Здесь важно понимать КПД от ударов", - продолжал руководитель ЦПД.

Россия кошмарит гражданских, но военных целей их воздушные удары не достигают, очень низкий процент. Наши же действия более точечные и успешные. Поэтому РФ и хочет воздушную паузу, чтобы накопить кучу ресурсов для возобновления ударов в нужный для них момент. И избежать санкций сейчас, продолжив войну на земле. Важным должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров. Все остальное - финты россиян, которых нельзя допускать и надо сразу бить санкциями

- подчеркнул Коваленко.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что РФ может ввести ограниченное перемирие в воздухе с Украиной как жест в сторону Трампа.

рф может ввести ограниченное перемирие в воздухе с Украиной в качестве жеста в сторону Трампа - СМИ05.08.25, 20:21 • 8574 просмотра

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Дональд Трамп
Украина