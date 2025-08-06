"Фактически это ловушка": в ЦПД СНБО ответили на сообщения о российской идее "прекращения огня в воздухе"

Идеи типа "прекращение огня в воздухе" - фактически ловушка: Россия хочет воздушную паузу, чтобы накопить кучу ресурсов для возобновления ударов в нужный для них момент, и избежать санкций сейчас, продолжив войну на земле, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в среду, пишет УНН.

Россияне же дальше будут пытаться затягивать время, но заворачивать это в идеи типа "прекращение огня в воздухе", но не на земле, о чем уже написали западные медиа. Фактически это ловушка, поскольку за этим нет никакого намерения прекратить войну