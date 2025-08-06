"Фактически это ловушка": в ЦПД СНБО ответили на сообщения о российской идее "прекращения огня в воздухе"
Киев • УНН
Россия может предложить ограниченное перемирие в воздухе, чтобы избежать ударов ВСУ и накопить ресурсы. Это позволит им продолжить войну на земле, избежав санкций.
Идеи типа "прекращение огня в воздухе" - фактически ловушка: Россия хочет воздушную паузу, чтобы накопить кучу ресурсов для возобновления ударов в нужный для них момент, и избежать санкций сейчас, продолжив войну на земле, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в среду, пишет УНН.
Россияне же дальше будут пытаться затягивать время, но заворачивать это в идеи типа "прекращение огня в воздухе", но не на земле, о чем уже написали западные медиа. Фактически это ловушка, поскольку за этим нет никакого намерения прекратить войну
И подчеркнул: "Наоборот - намерение россиян ее продолжить и сделать так, чтобы не ощущать болезненных ударов вглубь РФ, а также парализованного авиасообщения - это, считаю, наиболее успешные наши действия, потому что это паралич как гражданской авиации, так и грузовой логистики, которая зависит от работы аэропортов". "Многие скажут - да они же тоже бьют. Здесь важно понимать КПД от ударов", - продолжал руководитель ЦПД.
Россия кошмарит гражданских, но военных целей их воздушные удары не достигают, очень низкий процент. Наши же действия более точечные и успешные. Поэтому РФ и хочет воздушную паузу, чтобы накопить кучу ресурсов для возобновления ударов в нужный для них момент. И избежать санкций сейчас, продолжив войну на земле. Важным должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров. Все остальное - финты россиян, которых нельзя допускать и надо сразу бить санкциями
Напомним
Ранее СМИ сообщали, что РФ может ввести ограниченное перемирие в воздухе с Украиной как жест в сторону Трампа.
рф может ввести ограниченное перемирие в воздухе с Украиной в качестве жеста в сторону Трампа - СМИ05.08.25, 20:21 • 8574 просмотра