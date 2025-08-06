"Фактично це пастка": у ЦПД РНБО відповіли на повідомлення про російську ідею "припинення вогню в повітрі"

Ідеї типу "припинення вогню в повітрі" - фактично пастка: росія хоче повітряну паузу, аби накопичити купу ресурсів для відновлення ударів в потрібний для них момент, і уникнути санкцій зараз, продовживши війну на землі, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у середу, пише УНН.

росіяни ж далі будуть намагатися затягувати час, але загортати це в ідеї типу "припинення вогню в повітрі", але не на землі, про що вже написали західні медіа. Фактично це пастка, оскільки за цим немає жодного наміру припинити війну - написав Коваленко.

І наголосив: "Навпаки - намір росіян її продовжити і зробити так, щоб не відчувати болісних ударів вглиб рф, а також паралізованого авіасполучення - це, вважаю, найбільш успішні наші дії, бо це параліч як цивільної авіації так і вантажної логістики, яка залежна від роботи аеропортів". "Багато хто скаже - так вони ж теж бʼють. Тут важливо розуміти ККД від ударів", - вів далі керівник ЦПД.

росія кошмарить цивільних, але військових цілей їх повітряні удари не досягають, дуже низький відсоток. Наші ж дії більш точкові та успішніші. Тому рф і хоче повітряну паузу, аби накопичити купу ресурсів для відновлення ударів в потрібний для них момент. І уникнути санкцій зараз, продовживши війну на землі. Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Все інше - фінти росіян, яких не можна допускати і треба одразу бити санкціями - наголосив Коваленко.

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