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15 марта, 19:03 • 109626 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150972 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127936 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121160 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107238 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102633 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97634 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Facebook откажется от рекламы по расовому признаку

Facebook откажется от рекламы по расовому признаку

Киев • УНН

 • 6654 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Социальная сеть Facebook готова пересмотреть правила подачи рекламы и отказаться от рекламы по расовому или национальному признаку, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что ранее появилась информация о том, что соцсеть предлагает рекламодателям подбирать аудиторию по национальному или расовому признаку, что на языке Facebook звучало как "этническая общность". Как выяснилось, таким образом она потенциально нарушает законы о гражданских правах.

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Отмечается, что такой подход к поиску аудитории наиболее актуален в рекламе жилья, трудоустройства и кредитных услуг.

Facebook сообщил в блоге, что теперь будет требовать от рекламодателей не заниматься "дискриминирующей рекламой" в перечисленных выше областях.

Как сообщал УНН, работники Facebook требуют удалить скандальные посты Д.Трампа о мусульманах.

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