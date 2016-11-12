Facebook откажется от рекламы по расовому признаку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Социальная сеть Facebook готова пересмотреть правила подачи рекламы и отказаться от рекламы по расовому или национальному признаку, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что ранее появилась информация о том, что соцсеть предлагает рекламодателям подбирать аудиторию по национальному или расовому признаку, что на языке Facebook звучало как "этническая общность". Как выяснилось, таким образом она потенциально нарушает законы о гражданских правах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook запустил приложение для бизнеса и некоммерческих организаций
Отмечается, что такой подход к поиску аудитории наиболее актуален в рекламе жилья, трудоустройства и кредитных услуг.
Facebook сообщил в блоге, что теперь будет требовать от рекламодателей не заниматься "дискриминирующей рекламой" в перечисленных выше областях.
Как сообщал УНН, работники Facebook требуют удалить скандальные посты Д.Трампа о мусульманах.