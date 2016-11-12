Facebook відмовиться від реклами за расовою ознакою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Соціальна мережа Facebook готова переглянути правила подачі реклами і відмовитися від рекламування за расовою або національною ознакою, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Зазначається, що раніше з’явилася інформація про те, що соцмережа пропонує рекламодавцям підбирати аудиторію за національною або расовою ознакою, що на мові Facebook звучало як “етнічна спільність”. Як з’ясувалося, таким чином вона потенційно порушує закони про громадянські права.
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Відзначається, що такий підхід до пошуку аудиторії найбільш актуальний в рекламі житла, працевлаштування і кредитних послуг.
Facebook повідомив в блозі, що тепер буде вимагати від рекламодавців не займатися “дискримінуючою рекламою” в перерахованих вище областях.
Як повідомляв УНН, працівники Facebook вимагають видалити скандальні пости Д.Трампа про мусульман.