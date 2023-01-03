Facebook рассматривает возможность возвращения Трампа

Детали

Решение, которое, вероятно, станет одним из важнейших в истории компании, рассматривается специально сформированной внутренней рабочей группой компании, состоящей из лидеров из разных подразделений организации, сообщил CNN человек, знакомый с обсуждением.

По словам источника, в группу входят представители отдела государственной политики компании, коммуникаций, политики по контенту, а также группы безопасности и добросовестности.

Дополнение

Трамп был заблокирован на платформах Meta Facebook и Instagram после нападения на Капитолий США в январе 2021 года. Сначала бан был бессрочным, но позже был пересмотрен, и компания заявила, что рассмотрит возможность возвращения Трампа на платформы через два года. Эти два года истекают в субботу, 7 января 2023 года.

Ожидается, что компания не объявит о своем решении в субботу. Представитель Meta Энди Стоун сообщил CNN в понедельник, что объявление будет сделано "в ближайшие недели".