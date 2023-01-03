Facebook розглядає можливість повернення Трампа

Деталі

Рішення, яке, ймовірно, стане одним із найважливіших в історії компанії, розглядається спеціально сформованою внутрішньою робочою групою компанії, що складається з лідерів з різних підрозділів організації, повідомила CNN людина, знайома з обговоренням.

За словами джерела, до групи входять представники відділу державної політики компанії, комунікацій, політики щодо контенту, а також групи безпеки та сумлінності.

Доповнення

Трамп був заблокований на платформах Meta Facebook та Instagram після нападу на Капітолій США у січні 2021 року. Спочатку бан був безстроковим, але пізніше його було переглянуто, і компанія заявила, що розгляне можливість повернення Трампа на платформи через два роки. Ці два роки закінчуються у суботу, 7 січня 2023 року.

Очікується, що компанія не оголосить про своє рішення у суботу. Натомість представник Meta Енді Стоун повідомив CNN у понеділок, що оголошення буде зроблено "найближчими тижнями".